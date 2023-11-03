Центральный поединок 13-го тура чемпионата Украины завершился победой "Шахтера".

В пятницу, 3 ноября, состоялся центральный поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".

Встреча команд проходила на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась победой "горняков".

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Был хороший момент у Бенито, который пробивал ударом через себя, однако нигериец не попал в створ ворот. Также в первом тайме опасно пробивал из-за пределов штрафной Николай Шапаренко, мяч пролетел рядом со штангой.

Видео дня

Во втором тайме "Шахтеру" удалось забить быстрый гол - на 53-й минуте игры после передачи Невертона мяч в сетку ворот Бущана отправил Александр Зубков. Этот гол в итоге и стал решающим в этой встрече.

"Динамо" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Зубков, 53

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Бражко, Шепелев, Волошин (Пономаренко 88), Шапаренко (Царенко 83), Караваев, Бенито (Супряга 83)

"Шахтер": Ризнык, Азаров (Ракицкий 34), Матвиенко, Бондар, Конопля, Крыськив, Степаненко, Невертон (Назарина 76), Судаков, Зубков (Гочолеишвили 76), Сикан (Келси 90+3)

Предупреждения: Шепелев 14, Дячук 47, Шапаренко 52, Дубинчак 90+4 - Крыськив, Матвиенко 38, Гочолеишвили 77, Бондар 85

Отметим, что в матче против "Шахтера" Мирча Луческу выпустил Владислава Супрягу. Он появился на поле на 83-й минуте. Супряга долго восстанавливался после травмы и набирал форму. В последний раз он появлялся на поле более 1,5 года назад в составе "Сампдории" 6 января 2022 года.

Также в составе первой команды "Динамо" дебютировал 17-летний нападающий Матвей Пономаренко, который вышел на замену на 88-й минуте.

"Шахтер" набрал 24 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Динамо" с 16 баллами занимает седьмую строчку.

В следующем туре чемпионата Украины "Шахтер" сыграет против "Днепра-1", а "Динамо" встретится с криворожским "Кривбассом". Оба матча запланированы на 12 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: