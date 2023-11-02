В центральном поединке 13-го тура УПЛ встретятся "Динамо" и "Шахтер".

С 3 по 6 ноября будут сыграны матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Матч состоится в пятницу, 3 ноября, на стадионе имени Валерия Лобановского в столице Украины.

Среди других интересных матчей стоит выделить также битву лидеров УПЛ - житомирское "Полесье" примет криворожский "Кривбасс".

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Украинская Премьер-лига: расписание матчей 13-го тура

Пятница, 3 ноября

17:00 "Динамо" - "Шахтер"

Суббота, 4 ноября

13:00 ЛНЗ - "Колос"

Воскресенье, 5 ноября

13:00 "Минай" - "Ворскла"

15:00 "Металлист 1925" - "Черноморец"

17:00 "Верес" - "Заря"

Понедельник, 6 ноября

15:00 "Полесье" - "Кривбасс"

17:00 "Днепр-1" - "Александрия"

19:00 "Рух" - "Оболонь"

Положение команд в турнирной таблице УПЛ перед 13-м туром

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Украины идет "Кривбасс", набравший за 12 игр 26 очков. На второй строчке с 25 баллами расположилось "Полесье". "Днепр-1" с 24 очками занимает третью строчку. Замыкает четверку донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 21 очко.

Киевское "Динамо" с 16 баллами занимает седьмое место.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 10 очков), "Заря" (14-е место, 9 очков), "Верес" (15-е место, 7 очков), "Минай" (16-е место, 5 очков).

Напомним, действущим чемпионом Украины является донецкий "Шахтер".

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