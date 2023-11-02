С 3 по 6 ноября будут сыграны матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком этого тура станет противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Матч состоится в пятницу, 3 ноября, на стадионе имени Валерия Лобановского в столице Украины.
Среди других интересных матчей стоит выделить также битву лидеров УПЛ - житомирское "Полесье" примет криворожский "Кривбасс".
Украинская Премьер-лига: расписание матчей 13-го тура
Пятница, 3 ноября
- 17:00 "Динамо" - "Шахтер"
Суббота, 4 ноября
- 13:00 ЛНЗ - "Колос"
Воскресенье, 5 ноября
- 13:00 "Минай" - "Ворскла"
- 15:00 "Металлист 1925" - "Черноморец"
- 17:00 "Верес" - "Заря"
Понедельник, 6 ноября
- 15:00 "Полесье" - "Кривбасс"
- 17:00 "Днепр-1" - "Александрия"
- 19:00 "Рух" - "Оболонь"
Положение команд в турнирной таблице УПЛ перед 13-м туром
На первом месте в турнирной таблице чемпионата Украины идет "Кривбасс", набравший за 12 игр 26 очков. На второй строчке с 25 баллами расположилось "Полесье". "Днепр-1" с 24 очками занимает третью строчку. Замыкает четверку донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 21 очко.
Киевское "Динамо" с 16 баллами занимает седьмое место.
Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 10 очков), "Заря" (14-е место, 9 очков), "Верес" (15-е место, 7 очков), "Минай" (16-е место, 5 очков).
Напомним, действущим чемпионом Украины является донецкий "Шахтер".