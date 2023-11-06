"Полесье" и "Кривбасс" обменялись забитыми голами в 13-м туре УПЛ.

В понедельник, 6 ноября, в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги встретились лидеры чемпионата - футбольный клуб "Полесье" принимал "Кривбасс".

Игра проходила на стадионе "Центральный" в Житомире и завершилась вничью.

Счет был открыт в концовке первого тайма - на 39-й минуте гол с передачи Тимура Стецкова забил защитник "Кривбасса" Денис Кузык. В начале второго тайма "Полесью" удалось сравнять счет - на 54-й минуте отличился Артем Козак. Ассистировал ему Бени Макуана.

Видео дня

"Полесье" - "Кривбасс" - 1:1

Голы: Козак, 54 - Кузик, 39

"Полесье": Бойко, Танковский, Янаков (Козак 46), Лукас Тейлор, Макуана, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Крушинский (Огиря 75), Кушниренко, Ариэльсон (Шастал 83)

"Кривбасс": Клищук, Стецков, Понедельник, Бизимана, Бескоровайный, Кузык (Близниченко 81), Илич (Татарков 61, Квабена 81), Дебелко (Приходько 62), Дибанго, Кожушко (Устименко 90+1), Задерака

Предупреждение: Кожушко 90

"Кривбасс" набрал 27 очков и сохраняет за собой первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Житомирский клуб "Полесье" с 26 баллами идет вторым.

В следующем туре чемпионата Украины "Полесье" сыграет против "Металлиста 1925", а "Кривбасс" встретится с киевским "Динамо".

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