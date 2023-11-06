В понедельник, 6 ноября, в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги встретились лидеры чемпионата - футбольный клуб "Полесье" принимал "Кривбасс".
Игра проходила на стадионе "Центральный" в Житомире и завершилась вничью.
Счет был открыт в концовке первого тайма - на 39-й минуте гол с передачи Тимура Стецкова забил защитник "Кривбасса" Денис Кузык. В начале второго тайма "Полесью" удалось сравнять счет - на 54-й минуте отличился Артем Козак. Ассистировал ему Бени Макуана.
"Полесье" - "Кривбасс" - 1:1
Голы: Козак, 54 - Кузик, 39
"Полесье": Бойко, Танковский, Янаков (Козак 46), Лукас Тейлор, Макуана, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Крушинский (Огиря 75), Кушниренко, Ариэльсон (Шастал 83)
"Кривбасс": Клищук, Стецков, Понедельник, Бизимана, Бескоровайный, Кузык (Близниченко 81), Илич (Татарков 61, Квабена 81), Дебелко (Приходько 62), Дибанго, Кожушко (Устименко 90+1), Задерака
Предупреждение: Кожушко 90
"Кривбасс" набрал 27 очков и сохраняет за собой первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Житомирский клуб "Полесье" с 26 баллами идет вторым.
В следующем туре чемпионата Украины "Полесье" сыграет против "Металлиста 1925", а "Кривбасс" встретится с киевским "Динамо".