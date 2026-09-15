УЕФА объявила стадионы, на которых пройдут финалы футбольных еврокубков в 2028 и 2029 годах

В частности, финалы Лиги чемпионов вернутся на культовые стадионы.

Стали известны места проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в 2028 и 2029 годах. Об этом говорится в официальном сообщении УЕФА в сети X.

Как отмечают в Европейском союзе футбольных ассоциаций, финалы самого престижного клубного турнира, Лиги чемпионов, в сезонах 2027–2028 и 2028–2029 годов пройдут на двух культовых стадионах.

В частности, стадион "Альянц-Арена" в Мюнхене (Германия) примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2028 года, а стадион "Камп-Ноу" в Барселоне (Испания) примет финал в сезоне 2029 года.

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Кроме того, также объявлены места проведения финалов Лиги Европы и Лиги конференций в эти два сезона.

Так, стадион "Национальная арена" в Бухаресте (Румыния) примет финал Лиги Европы в сезоне 2027–28, а стадион "Национальная арена Сербии" в Белграде станет местом проведения финала в сезоне 2028–29.

Соответственно, стадион "Ювентус" (Турин, Италия) примет финал Лиги конференций в 2027–28 году, а "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия) – в 2028–29 году.

Финал Лиги чемпионов в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве финал Лиги чемпионов проводился лишь один раз. В 2018 году встречались команды "Реал" (Мадрид, Испания) и "Ливерпуль" (Англия).

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