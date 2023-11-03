Мирча Луческу объявил, что уходит в отставку после поражения от "Шахтера".

Румынский специалист Мирча Луческу объявил, что уходит с поста главного тренера киевского "Динамо".

Об этом наставник "бело-синих" заявил на пресс-конференции после матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера". Игра завершилась победой "горняков" со счетом 1:0.

"Всему приходит конец. Я отдал 15 лет украинскому футболу, игра против "Шахтера" была последней для меня во главе "Динамо", - сказал Луческу.

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Контракт Мирчи Луческу с киевским "Динамо" был рассчитан до лета 2024 года, однако на фоне неудовлетворительных результатов "бело-синих" румынский специалист принял решение покинуть свой пост.

Отметим, что "Динамо" не может выиграть в рамках УПЛ в четырех играх подряд - одна ничья и три поражения. В турнирной таблице чемпионата Украины "бело-синие" занимают 7-е место, набрав всего 16 очков за 10 игр.

Напомним, Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" летом 2020 года. В дебютном сезоне под руководством румынского специалист "бело-синие" выиграли чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

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