Новым тренером "Динамо" назначен Александр Шовковский.

Легендарный экс-футболист "Динамо" Александр Шовковский назначен исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба.

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

На этой должности Шовковский заменил румынского специалиста Мирчу Луческу, который объявил о своей отставке после поражения от "Шахтера" (0:1) в рамках 13-го тура УПЛ.

Видео дня

В тренерском штабе Шовковского будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

О назначении Шовковского футболистам "Динамо" сообщил президент "бело-синих" Игорь Суркис на базе клуба. На встрече присутствовал и бывший тренер Мирчи Луческу, которого футболисты встретили аплодисментами, сообщает пресс-служба "Динамо".

В своей речи Александр Шовковский указал футболистам "Динамо" на то, что у них есть определенный уровень игры, ниже которого они не могут опускаться.

"За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры.

У вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и должны стремиться к его повышению. Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу", - сказал Александр Шовковский.

Добавим, что Александр Шовковский вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в январе 2023 года. Минувшей весной 48-летний специалист исполнял роль главного тренера пока Луческу восстанавливался после операции.

До прихода в "Динамо" Шовковский на протяжении четырех лет работал ассистентом главного тренера в сборной Украины Андрея Шевченко и затем Александра Петракова.

Напомним, Александр Шовковский выступал за "Динамо" с 1993 по 2016 год. Он является рекордсменом "бело-синих" по количеству проведенных матчей за клуб. На счету легендарного вратаря 636 игр в футболке "Динамо" во всех турнирах.

В составе "Динамо" Шовковский 14 раз становился чемпионом Украины, 11 раз побеждал в Кубке Украины и 6 раз завоевывал Суперкубок Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: