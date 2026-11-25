Они также призывают к ужесточению визовых правил ЕС, чтобы в целом ограничить поездки из России, не являющиеся жизненно необходимыми.

Семь стран Евросоюза призывают прекратить выдачу виз российским и беларуским спортсменам на фоне смягчения международными спортивными федерациями ограничений, введённых после начала войны в Украине. Об этом пишет Politico.

В совместном письме премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Польши Дональд Туск, а также лидеры Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы предупредили, что возвращение российского спорта на международную арену станет победой Кремля.

Еврокомиссия предложила запретить спортсменам выступать под российским флагом и рекомендовала правительствам рассмотреть возможность отказа им в выдаче виз после вступления запрета в силу. Для принятия этой меры необходимо согласие всех 27 стран ЕС.

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Важно, что семь лидеров хотят, чтобы правительства уже сейчас прекратили выдачу виз российским и беларуским спортсменам - такой шаг может лишить возможности участвовать в соревнованиях даже тех, кому разрешено выступать под нейтральным флагом. Они также призывают к ужесточению визовых правил ЕС, чтобы в целом ограничить поездки из России, не являющиеся жизненно необходимыми.

Однако, поскольку законопроект должен быть принят только в начале 2027 года, они заявляют, что этот вопрос "слишком срочный", чтобы ждать. В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште они написали:

"Разрешение российскому государству выставлять участников на международных соревнованиях чревато риском послать сигнал о постепенном принятии агрессивной войны России".

"Отмена" спортсменов из РФ

Ранее глава МВД Чехии Любомир Метнар заявил, что не пустит на свою территорию российских спортсменов для участия в международных соревнованиях.

Такое решение было озвучено после встречи министра с руководством Чешского союза хоккея на льду. Метнар напомнил, что в республике уже действует запрет на выдачу виз российским спортсменам. Но, по его словам, въезд закроют и для обладателей виз других стран Шенгенской зоны.

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