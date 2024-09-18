Матч состоялся в Италии.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграл вничью на выезде против итальянской "Болоньи" в первом матче нового сезона Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 0:0.

Лига чемпионов, основной раунд, 1-й тур

"Болонья" - "Шахтер" - 0:0

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Нереализованный пенальти: Судаков, 4

Предупреждения: Пош, 2, Кастро, 58 - Бондарь, 12, Степаненко, 84, Марлон, 88

"Болонья": Скорупски - Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис (Миранда, 78) - Фаббиан (Урбански, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) - Орсолини (Айлинг Джуниор, 65), Кастро (Даллинга, 65), Ндой

"Шахтер": Ризнык - Конопля (Тобиас, 40), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Крыськив, Судаков (Марлон, 79) - Зубков (Траоре, 79), Бондаренко (Степаненко, 79), Эгиналду - Сикан (Невертон, 35)

Украинская едва не повела в счете в дебюте матча. Эгиналдо ворвался в штрафную после забрасывания из глубины и заставил Поша сфолить - пенальти. К мячу подошел Судаков, который переиграть Скорупски с отметки не смог.

Самый реальный момент забить "Болонья" упустила в добавленное арбитром к первому тайму время. Итальянцам удалась контратака из-за перевода мяча на левый фланг для Ндойе. Тот отдал на ближний угол вратарской, но Кастро в ближнем бою не переиграл голкипера.

Во втором тайме "Шахтер" смог похвастаться разве что полумоментами, а хозяева были активнее в атаке. После 70-й минуты обе команды "подсели". В финальные минуты ни одна из команд на штурм ворот соперника не пошла. В итоге - "сухая" ничья.

После первого поединка "Шахтёр" делит 8-9 место с "Болоньей" в таблице ЛЧ с 1 очком. Следующий матч "горняки" сыграют против "Аталанты" 2 октября.

Украинские клубы в Лиге Чемпионов

Единственным представителем Лиги Чемпионов от Украины в этом году будет донецкий "Шахтер". Кроме "Болоньи", среди других соперников горняков - "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ" и "Брест".

Стоит отметить, главным отличием обновленного турнира является то, что теперь Лига Чемпионов фактически не имеет группового этапа. Поскольку привычные всем группы отменили. Теперь каждая команда-участница должна сыграть восемь игр с разными соперниками - четыре дома и четыре на выезде. Результаты фиксируются в общей группе из всех 36 команд, где и определяются конечные участники раунда плей-офф.

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