Донецкий 'Шахтер' узнал своих соперников в основном раунде Лиги чемпионов

По новому формату команды сыграют восемь матчей в предварительном групповом этапе.

Состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов и донецкий "Шахтер", который находился второй корзине, узнал своих будущих соперников.

Соперники Шахтера:

Из корзины 1 (дома): Бавария (Германия)

Из корзины 1 (в гостях): Боруссия Дортмунд (Германия)

Из корзины 2 (дома): Аталанта (Италия)

Из корзины 2 (в гостях): Арсенал (Англия)

Из корзины 3 (дома): Янг Бойз (Швейцария)

Из корзины 3 (в гостях): ПСВ (Нидерланды)

Из корзины 4 (дома): Брест (Франция)

Из корзины 4 (в гостях): Болонья (Италия)

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С этого сезона 36 клубов будут участвовать в фазе Лиги чемпионов (предварительный групповой этап). Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е место, сыграют в 1/16 финала.

По новому формату команды сыграют восемь матчей в предварительном групповом этапе. Для того, чтобы определить восемь разных соперников, команды распределены по четырем группам посева. Затем каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин, сыграв один матч против команды из каждой корзины дома и один - на выезде.

Основной раунд. Даты матчей

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года

2-й тур: 1-2 октября 2024 года

3-й тур: 22-23 октября 2024 года

4-й тур: 5-6 ноября 2024 года

5-й тур: 26-27 ноября 2024 года

6-й тур: 10-11 декабря 2024 года

7-й тур: 21-22 января 2025 года

8-й тур: 29 января 2025 года

Выступления украинских клубов в ЛЧ

Украинский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с "РБ Зальцбург" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов-2024/2025.

Игра состоялась во вторник, 27 августа, на Stadion Salzburg в австрийском Зальцбурге. На 12-й минуте Адам Дагим забил гол в ворота украинской команды, однако уже на 29-й минуте форвард "Динамо" Владислав Ванат сравнял счет.

Поражение в первой игре, которая закончилась со счетом 0:2, не дало украинской команде пройти в следующий этап турнира. Из-за этого дальнейшая еврокубковая кампания сезона 2024/25 будет проходить в Лиге Европы.

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