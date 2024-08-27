Двухматчевое противостояние плей-офф Лиги чемпионов закончилось со счетом 1:3.

Украинский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с "РБ Зальцбург" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов-2024/2025.

Игра состоялась во вторник, 27 августа, на Stadion Salzburg в австрийском Зальцбурге. На 12-й минуте Адам Дагим забил гол в ворота украинской команды, однако уже на 29-й минуте форвард "Динамо" Владислав Ванат сравнял счет.

Поражение в первой игре, которая закончилась со счетом 0:2, не дает украинской команде пройти в следующий этап турнира. Поэтому дальнейшая еврокубковая кампания сезона 2024/25 будет проходить в Лиге Европы.

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Динамо в Лиге чемпионов

Напомним, что 23 июля футболисты киевского "Динамо" провели зрелищный матч, обойдя сербский клуб "Партизан" со счетом 6:2. В ответном матче они снова вышли победителями, в тот раз счет был 3:0.

6 августа украинские футболисты встретились в Польше с шотландским клубом "Рейнджерс". Они сыграли вничью, забив по одному голу. Следующий матч закончился триумфом "Динамо", они забили два гола в ворота противника.

В первом матче с "Зальцбургом", который также проходил в Польше, игроки киевского клуба проиграли со счетом 0:2.

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