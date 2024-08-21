Матч проходил на "Люблин Арене".

Киевское "Динамо" уступило автрийскому клубу "Зальцбург" в первом матче решающего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:2.

Матч проходил на "Люблин Арене". На 29-й минуте Попов ошибся в центре поля, Йео толкнул мяч через центр на ход Нене, а игрок "Зальцбурга" в штрафной пробил без шансов для Бущана в правый угол, открыв счет в матче.

Сразу после перерыва гости удвоили свое преимущество. Караваев в штрафной зоне киевлян сфолил против Йео, из-за чего рефери назначил одиннадцатиметровый, который впоследствии уверенно реализовал Кьергор.

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На 83-й минуте соперников Киевлян спасла штанга после удара головой от Попова во время розыгрыша углового.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

"Динамо" – "Зальцбург" – 0:2

Голы: Доржелес, 29, Кьєргор, 50 (пен.)

Предупреждения: Шапаренко (в перерыве), Дубинчак, 81 – ван дер Бремпт, 78

"Динамо": Бущан – Караваев (Тымчик, 71), Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко (Михайленко, 64), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 64), Пихаленок, Кабаев (Супряга, 88) – Ванат (Брагару, 71)

"Зальцбург": Бласвих – Дедич, Пентковски, Беду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) – Бидструп, Гурна-Дуат (Дагим, 69), Кьєргор (Ратков, 86) – Доржелес (Капальдо, 69), Йео (Лукич, 69), Глух

Ответный матч состоится 27 августа. В случае поражения за суммой двух матчей киевляне продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.

Выступления "Динамо" в Лиге чемпионов

В первом (для себя) раунде квалификации ЛЧ подопечные Александра Шовковского не заметили сербский "Партизан" и разбили сербскую команду по сумме двух матчей со счетом 9:2.

Следующим соперником киевлян стал шотландский "Рейнджерс": сначала была сыграна ничья в Люблине 1:1 и затем "Динамо" победило в Глазго со счетом 2:0.

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