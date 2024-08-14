Они уверенно победили шотландский клуб "Рейнджерс".

Украинский футбольный клуб "Динамо" победил шотландский "Рейнджерс" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч проходил во вторник, 13 августа, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 82-й минуте забил Александр Пихаленок, уже через две минуты в ворота попал Назар Волошин.

"Динамо": 1. Бущан, 20. Караваев (40. Биловар, 90), 4. Попов, 32. Михавко, 44. Дубинчак, 6. Бражко, 10. Шапаренко (17. Лонвейк, 90), 29. Буяльский (к) (76. Пихаленок, 75), 22. Кабаев (45. Брагару, 75), 7. Ярмоленко (9. Волошин, 68), 11. Ванат.

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"Рейнджерс": 1. Батленд, 2. Тавернье (к), 4. Проппер, 3. Йилмаз (26. Дэвис, 77), 5. Суттар, 8. Баррон, 10. Диоманде (21.Стерлинг, 67), 22. Жефте, 45. Маккосланд (18. Черны, 46), 11. Лоуренс (17. Матондо, 84), 9. Дессерс.

Напомним, шо предыдущий матч киевского клуба с "Рейнджерс" завершился ничьей (1:1). Таким образом "Динамо" вышел в решающий раунд квалификации турнира.

Лига чемпионов

Как сообщал УНИАН, 23 июля "Динамо" разгромило сербский футбольный клуб "Партизан", завершив игру со счетом 6:2. Ответный матч также закончился уверенной победой украинцев - 3:0.

В раунде плей-офф киевский клуб встретится с австрийским "Зальцбургом", который ранее победил голландский "Твенте" (2:1 и 3:3). Первый матч состоится 20-21 августа, а второй, выездной, 27-28 августа.

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