Матч завершился со счетом 1:1.

6 августа на "Арене Люблин" в Польше киевское "Динамо" встретилось в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским клубом "Глазго Рейнджерс". Матч завершился ничьей – со счетом 1:1.

Счет открыли киевляне, когда Андрей Ярмоленко с близкой дистанции переправил мяч в ворота шотландцев. Однако "Динамо" не смогло удержать победу – гол в ворота в компенсированное время забил Сирьел Дессер (90+4).

Повторная встреча "Динамо" и "Глазго Рейнджерс" состоится 13 августа в Глазго.

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Выступления "Динамо" в еврокубках

31 июля киевское "Динамо" победило на выезде белградский "Партизан" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов со счетом 3:0.

Голами тогда отметились Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пенальти), Караваев, 90+3.

Первая встреча с "Партизаном" завершилась для киевлян с еще лучшим результатом. Тогда "Динамо" забило 6 голов в ворота соперника, два мяча было пропущено. Голами во время той встречи отметились игроки "Динамо" Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Попов, 83, Пихаленок, 90+2.

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