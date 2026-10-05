Украина уступила Венгрии в матче Лиги наций

Теперь дальнейшая судьба команд в турнире будет зависеть от результатов остальных матчей в этой группе.

Сборная Украины уступила Венгрии со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Венгры открыли счёт во втором тайме, украинцы сумели отыграться, но почти сразу пропустили второй гол. Поражение осложнило положение украинской команды в борьбе за выход в элитный дивизион.

Номинально это был домашний матч для Украины, но из-за войны он состоялся на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Главным арбитром встречи был хорват Игорь Паяц.

Украина начала матч в следующем составе: Анатолий Трубин, Богдан Михавко, Эдуард Сарапий, Илья Забарный, Илья Крупский, Руслан Назарина, Алексей Очеретько, Иван Велетень, Виктор Цыганков, Иван Краснопир и Матвей Пономаренко.

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Венгрия вышла на поле в следующем составе: Балаж Тот, Мартон Виталиш, Аттила Чингер, Вилли Орбан, Бенце Ошват, Доминик Собослаи, Андраш Шефер, Адам Надь, Адам Тот, Барнабаш Лукач и Мартон Тот.

Первый тайм активнее провела украинская команда. Уже на 11-й минуте Алексей Очеретько получил мяч перед штрафной площадкой и техническим ударом попал в перекладину. Еще один опасный момент возник на 19-й минуте: после прострела партнера Матвей Пономаренко пытался пробить пяткой с линии вратарской площадки, но не попал в ворота.

Украинцы продолжали контролировать мяч и искать возможности для атаки. В одном из эпизодов Виктор Цыганков ворвался в штрафную с правого фланга, однако защитник венгров не позволил ему выполнить прострел. На 27-й минуте удар Ивана Краснопира после контратаки заблокировал соперник.

Венгрия до перерыва практически не создавала опасных моментов. Первый удар команды по воротам состоялся лишь на 45-й минуте, когда Бенце Ошват неточно пробил издали. После первого тайма счёт оставался 0:0.

После перерыва ситуация изменилась. На 52-й минуте венгры провели результативную атаку: Мартон Виталиш выполнил разрезающую передачу, после которой Мартон Тот вышел один на один с Трубиным и пробил мимо украинского вратаря – 0:1.

После пропущенного гола Украина произвела ряд замен, и украинцы усилили давление на ворота соперника. На 74-й минуте удар Пихаленко из центра штрафной площадки заблокировали венгерские защитники.

В итоге на 83-й минуте Украина сравняла счёт. Пихалёнок подал с углового в штрафную площадь, где Роман Яремчук выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота – 1:1.

Впрочем, радость украинцев длилась всего две минуты. На 85-й минуте после навеса Романа Тота Эдуард Сарапий не смог дотянуться до мяча, а Аттила Чингер воспользовался ошибкой защиты и расстрелял ворота Трубина. Венгрия снова вышла вперед – 1:2.

До конца матча украинцы пытались спасти игру, но сравнять счет во второй раз не смогли. Таким образом, Венгрия одержала победу со счётом 2:1 и взяла реванш за поражение 0:1 в первом туре.

После четырёх матчей Украина и Венгрия имеют по 4 очка. Венгры сравнялись с "сине-жёлтыми" по набранным очкам, но окончательное положение команд будет зависеть от других результатов тура. Лидером группы остается Северная Ирландия, у которой 7 очков, а Грузия с одним очком занимает последнее место.

Это поражение серьезно осложняет для Украины борьбу за первое место. Победитель группы В2 напрямую перейдет в Лигу А, тогда как команда, занявшая второе место, сыграет стыковые матчи за выход в элитный дивизион. Третье место позволит сохранить место в Лиге В, а четвёртое означает участие в плей-офф за право остаться в этом дивизионе.

Выступление сборной Украины в Лиге Наций

Как писал УНИАН, 25 сентября сборная Украины удачно стартовала в Лиге наций. Первый же поединок против Венгрии завершился со счётом 1:0 в пользу "жёлто-синих". Матч второго тура Лиги наций между Украиной и Грузией через несколько дней закончился нулевой ничьей 0:0.

Однако уже в начале октября сборная Украины в третьем туре разгромно проиграла Северной Ирландии со счётом 0:3.Андрей Ярмоленко признал, что поражение болезненно, но подчеркнул необходимость проанализировать игру, учесть ошибки и двигаться дальше. Он отметил, что ситуация в группе еще не решена, поэтому команда должна сохранять позитивный настрой и бороться за результат в следующих матчах.

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