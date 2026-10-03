Украина - Северная Ирландия: Ярмоленко прокомментировал разгромное поражение

По мнению игрока, ничего страшного не произошло, но он признал, что "проигрывать тяжело, тем более с таким счетом".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленкоотреагировал на поражение от Северной Ирландии со счётом 0:3 в третьем туре Лиги наций.

Он отметил, что проигрывать, особенно с таким счётом, тяжело, но это футбол и такое бывает, пишет Sport.ua.

"Мы разберем этот матч. Тренер укажет на ошибки, которые мы допустили, прежде всего в атаке. Пропустили три мяча, и я считаю, что при такой игре это слишком много, ведь все, что создали соперники, они и забили. Но это футбол, такое бывает: нужно разобрать матч, сделать выводы и двигаться дальше", – сказал футболист.

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Ярмоленко добавил, что, по его мнению, ничего страшного не произошло, но признал, что "проигрывать тяжело, тем более с таким счётом".

"Но в этой группе ещё ничего не решено. Нужно идти вперёд и делать это с позитивным настроем", – подчеркнул Ярмоленко.

Поражение сборной Украины от Северной Ирландии

Вчера поздно вечером завершился матч третьего тура группы B Лиги наций 2026/27, в котором встретились сборные Украины и Северной Ирландии. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу ирландцев.

Именно они открыли счёт в матче уже на 9-й минуте. Преимущество своей команды после навеса с фланга головой удвоил Прайс.

Во втором тайме счет стал разгромным в результате ужасной ошибки Ризника при выходе из ворот – 3:0.

Матч прошел на стадионе "им. Антона Малатинского" в Словакии. На данный момент Украина занимает второе место в группе, набрав 4 очка. Следующий матч состоится дома против Венгрии 5 октября.

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