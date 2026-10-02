Украина потерпела сокрушительное поражение в важном матче Лиги наций

Матч состоялся на стадионе "имени Антона Малатинского" в Словакии.

Состоялся матч третьего тура группы B Лиги наций 2026/27, в котором встретились сборные Украины и Северной Ирландии. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу британцев.

Гости открыли счёт в матче уже на 9-й минуте: угловой с правого фланга от Хьюма на дальнюю штангу завершился скидкой головой от Атчесона, после чего Браун в воротарской зоне протолкнул мяч мимо Ризника. Преимущество своей команды после навеса с фланга головой удвоил Прайс.

Во втором тайме счёт стал разгромным в результате ужасной ошибки Ризныка при выходе из ворот - 3:0.

Видео дня

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 2. 3-й тур

Украина - Северная Ирландия - 0:3

Голы: Браун, 9, 61, Прайс, 22

Предупреждения: Матвиенко, 57, Сикан, 88, Пономаренко, 88 - Спенсер, 64

Украина: Ризнык - Бондарь (Сикан 63'), Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Очеретько, Бражко (Назарина 56'), Судаков (Назаренко 68') - Ярмоленко (Зубков 63'), Яремчук (Пономаренко 63')

Северная Ирландия: П. Чарльз - Атчесон (Макнеир 84'), Макконвилл, Браун, Спенсер - Прайс (Девень 67') , Ш. Чарльз, Девлин (О'Нилл 84') - Гьюм, Донли (Магенис 77'), Моррисон (Келли 77’)

Матч прошел на стадионе "им. Антона Малатинского" в Словакии. На данный момент Украина занимает второе место в группе, набрав 4 очка. Следующий матч состоится дома против Венгрии 5 октября.

Новости футбола

Недавно в лагере сборной Португалии разгорелся громкий скандал с участием звездного футболиста Криштиану Роналду. 41-летний нападающий "Аль-Насра" поссорился с главным тренером Жорже Жезусом, отказался от полноценной тренировки и впоследствии заявил, что прекращает выступления за сборную.

Вас также могут заинтересовать новости: