'Это мой дом': украинская чемпионка по хайдайвингу планирует сменить гражданство

Чукановская заявила, что хотела бы представлять Хорватию в профессиональном спорте.

Украинская прыгунья в воду и чемпионка Европы по женскому хайдайвингу Нелли Чукановская заявила о желании сменить свое спортивное гражданство. Об этом 19-летняя спортсменка сообщила в Facebook.

"Моя мечта – однажды выступать за Хорватию. Я хочу строить своё будущее именно здесь, потому что это мой дом. В знак благодарности я хотела бы представлять Хорватию в профессиональном спорте. Украина – моя родина, она навсегда останется в моём сердце. А здесь, в Хорватии, я живу, тренируюсь и вижу своё спортивное будущее", - сказала Чукановская.

Спортсменка отметила, что она собирается получить хорватское гражданство, чтобы представлять эту страну. Она подчеркнула, что хотела бы помочь развивать этот профессиональный вид спорта в Хорватии.

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Напомним, что Чукановская родилась в Покрове Днепропетровской области. В начале полномасштабного вторжения России в Украину спортсменка уехала в Хорватию.

Украинская чемпионка мира по прыжкам в воду получила гражданство РФ

Ранее украинская чемпионка мира по прыжкам в воду София Лыскун сменила гражданство на российское.

23-летняя спортсменка родом из временно оккупированного Луганска говорила, что не могла тренироваться в Киеве, поэтому поехала в соседнюю Польшу. На третий год полномасштабной войны РФ против Украины она решила получить российский паспорт якобы из-за "проблем с тренерами".

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