'Пути назад нет': украинский гимнаст Ковтун высказался по поводу смены гражданства

По словам спортсмена, реакция украинцев на его решение вполне нормальна.

Украинский гимнаст Илья Ковтун, который будет выступать под флагом Хорватии, подчеркнул, что реакция на новости об изменении его спортивного гражданства является нормальной. Известно, что в Украине такое решение резко раскритиковали. Об этом он рассказал изданию Jutarnji.

Когда у спортсмена спросили, жалел ли он когда-нибудь о своем решении, учитывая реакцию и критику украинцев, он ответил:

"Эти реакции на мой переход являются нормальными из-за текущей ситуации в Украине, по крайней мере, я так думаю. А теперь, буду ли я сожалеть, - посмотрим в будущем. Я еще даже не начал выступать за Хорватию, посмотрим, как все пойдет. У меня есть паспорт, у меня есть удостоверение, теперь пути назад нет".

Илья Ковтун - что известно

Как писал УНИАН, прошлым летом гимнаст сменил украинское гражданство на хорватское. Он рассказал, что не только война повлияла на его решение. В частности, Ковтун пожаловался на украинцев за то, что они "не очень радовались его олимпийской награде".

"Я чувствую моральный долг перед людьми в Осиеце (Хорватия). Здесь меня приняли. Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине", - сказал он.

После чего украинцы раскритиковали такое решение. Уже в декабре Ковтун отреагировал на критику со стороны украинцев из-за смены гражданства.

"Реакция на мой переезд из Украины была разной: была немного нормальной, была немного негативной. Это все понятно, учитывая ситуацию в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. Мы хотели остаться нормальными людьми - и мы ими остались", - высказался спортсмен.

