'Пора ему делать новые тату': в Украине высказались о смене гражданства гимнаста Ковтуна

Беленюк сравнил Ковтуна с российским борцом, который также сменил гражданство.

Знаменитый украинский борец Жан Беленюк прокомментировал недавнее интервью гимнаста Ильи Ковтуна, в котором он объяснил свое решение сменить гражданство. Также на это отреагировал главный тренер команды Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский.

Реакция Беленюка

Беленюк в своем Telegram-канале сравнил Ковтуна с российским борцом Магомедом Рамазановым, который спустя годы выступлений решил представлять Болгарию на соревнованиях. Он напомнил, что после успешного выступления на чемпионате по спортивной борьбе в Братиславе, где Рамазанов завоевал звание чемпиона, никто из руководства Федерации борьбы Болгарии не пришел встречать спортсмена в аэропорт.

"Главное, чтобы Илья не столкнулся с ситуацией, как российский борец Рамазанов... А так... что могу сказать, время Илье делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека", - пошутил Беленюк.

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Реакция Сартинского

Сартинский же в комментарии "Суспільне Спорт" заявил, что ему не приятно то, что Ковтун решил променять украинское гражданство на хорватское. Он намекнул, что спортсмену стоит быть благодарнее по отношению к своей родной стране.

"Я с ним не контактировал, с Олимпиады не связывался. Я сегодня прочитал его интервью - мне не нравится, что он сказал. Страна, которая для тебя все сделала, в которой ты вырос, - и так говорить... Для меня это неприятно", - сказал главный тренер команды Украины по спортивной гимнастике в разговоре с журналистами.

Кроме того, Сартинский добавил, что Ковтун, вероятнее всего, не сможет выступать за новую сборную до конца 2025 года. Он объяснил, что это связано с необходимостью отбыть карантин при односторонней смене спортивного гражданства. Тренер подчеркнул, что Ковтун уже не будет выступать за сборную Украины.

Что Ковтун говорил в интервью

Напомним, что в интервью хорватскому изданию Glas Slavonije Ковтун пожаловался на украинцев за то, что они "радовались его серебряной медали на Олимпиаде-2024 меньше, чем жители Хорватии". Спортсмен отметил, что не был в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Тем не менее Ковтун в разговоре с журналистами заявил, что понимает, почему украинцы негативно отреагировали на его решение сменить гражданство.

"Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что мне написали в Instagram, но потом я сказал: "Ну, пиши, что хочешь". Я думаю, что это нормальная реакция. В Украине идет война, у людей проблемы посерьезнее, и из-за этого они стали довольно агрессивными, ведь нелегко жить в постоянном стрессе, когда каждый день можешь потерять жизнь. Меня поддержали многие", - говорил он в интервью хорватскому изданию.

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