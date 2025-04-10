Помимо этого было принято решение о том, что мужчины и женщины будут иметь одинаковое количество весовых категорий на олимпийском турнире по боксу.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил программу медальных соревнований на Олимпиаде-2028. Впервые в истории женский спорт получит большее представительство, чем мужской. Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что всего в Лос-Анджелесе в 2028 году будут определять обладателей 351 комплекта наград. 165 медалей разыграют среди мужчин, а 161 медаль - среди женщин. Тем не менее в женских дисциплинах запланированное количество спортсменов составляет 5333 против 5167 в мужских.

В МОК подчеркнули, что в командном спорте во всех дисциплинах женщины будут иметь как минимум равное количество команд с мужскими. Например, в футболе число женских сборных на Олимпиаде впервые в истории будет больше мужских.

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Кроме того, было принято решение о том, что мужчины и женщины будут иметь одинаковое количество весовых категорий на олимпийском турнире по боксу - по семь. Также одинаковое количество мужских и женских сборных примут участие в олимпийских соревнованиях по водному поло - по 12 команд.

Помимо этого в шести видах спорта появятся новые смешанные турниры для мужчин и женщин.

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