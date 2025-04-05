Украинского судью отстранили от работы 25 марта.

Международный союз конькобежцев (ISU) навсегда отстранил украинского судью Юрия Балкова из-за попытки повлиять на результаты юниорского Гран-при по фигурному катанию в Любляне, который состоялся в октябре 2024 года. Об этом информирует пресс-служба ISU.

В расследовании говорится о том, что Балков отправлял судье сообщение, в котором просил поддержать украинскую пару Ирины Пидгайной и Артема Коваля. В конце концов украинцы победили в соревнованиях.

Судья, которому пришло такое сообщение, не дал ответ на него и переслал его техническому контролеру соревнований, который рассказал об этом вице-президенту ISU.

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Уже 5 марта 2025 года во время устного слушания по делу в Мюнхене Балков отрицал такие обвинения, однако признал, что такие сообщения были.

25 марта союз решил пожизненно отстранить Юрия Балкова, а других трех подозреваемых Елену Лисову (Украина), Эсе Эсена (Турция) и Роланда Мадеру (Швейцария) было оправдано.

По информации СМИ, украинец ранее уже был дисквалифицирован за манипуляции во время Олимпиады-1998 в Нагано.

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Как писал УНИАН, новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сделала странное заявление об участии россиян в Олимпиаде. По ее словам, "лицемерно" устранять страны из-за международных конфликтов, когда страны Африки - континента, откуда она родом - сталкиваются с аналогичной напряженностью.

Также сообщалось, что украинский спортсмен и силач Алексей Новиков установил новый мировой рекорд. Украинец смог в 18-дюймовой становой тяге (тяга от уровня колена) потянуть 550 кг.

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