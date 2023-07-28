Кроме этого, руководство футбольного клуба заплатит штраф.

УЕФА принял решение отстранить итальянский Ювентус от участия в еврокубках на сезон 2023/24 по делу о "приросте капитала".

Имеется ввиду скандал, возникший в конце 2022 года, когда выяснилось, что этот футбольный клуб публикует завышенные суммы за продажу и аренду футболистов, чтобы выполнить "финансовый фейр-плей" УЕФА, согласно которому клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают.

За это у Ювентуса списали 10 очков в чемпионате Италии и команда лишилась путевки в Лигу чемпионов и претендовала на участие только в третьем по престижности евротурнире – Лиге конференций. По итогам сезона туринская команда заняла седьмое место в чемпионате Италии с 62 очка.

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Теперь же туринцев исключили из участников Лиги конференций и к тому же руководство клуба заплатит штраф в размере 20 млн евро, сообщает пресс‑служба УЕФА.

В этом турнире вместо "Старой синьоры" будет участвовать Фиорентина.

Финансовые махинации Ювентуса

29 ноября 2022 года совет директоров Ювентуса во главе с президентом клуба Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.

Уже на следующий день прокуратура Турина начала расследование финансовых махинаций руководства клуба. В тот же день свое расследование открыл и УЕФА, подозревая клуб в нарушении финансового "фэйр-плей".

Считается, что руководство туринского клуба предоставляло неверные финансовые данные, подтасовывало и завышало цены игроков, манипулировало рынком и подавало ложные декларации. И всем этим создавало помехи аудиторскому контролю. По итогам минувшего сезона финансовые убытки Ювентуса составили рекордные 254,3 млн евро.

Стоит отметить, что подобная ситуация уже случалась с Ювентусом. В 2006 году клуб стал соучастником крупного коррупционного скандала. "Старая синьора" с другими клубами были обвинены в покупке матчей. Тогда Ювентус был наказан вылетом в Серию Б.

Напомним, туринский Ювентус является самым титулованным клубом в Италии и одним из самых титулованных в мире.

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