52-летний Эдвин ван дер Сар сейчас в стабильном состоянии.

Бывший вратарь "Аякса", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар был госпитализирован. В его мозг случилося кровоизлияние.

Как сообщает Twitter "Аякса", 52-летний ван дер Сар находится в реанимации. Его состояние стабильное. Другой информации пока нет.

30 мая ван дер Сар покинул пост исполнительного директора "Аякса". Он работал в структуре клуба начиная с ноября 2012 года. Карьеру футболиста он завершил в 2011 году.

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Эдвин ван дер Сар: чем он известен

Знаменитый голкипер четыре раза был чемпионом Нидерландов в составе "Аякса" и четыре раза выигрывал чемпионат Англии вместе с "Манчестер Юнайтед".

Ван дер Сар - единственный в истории футбола вратарь, выигравший Лигу чемпионов УЕФА с двумя разными клубами - в 1995 году с "Аяксом", а в 2008 году с "Манчестер Юнайтед".

В составе сборной Нидерландов Эдвин провел 130 поединков и добыл дважды бронзовые награды чемпионата Европы (в 2000 и 2004 годах).

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