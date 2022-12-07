Прокуратура Турина начала расследование финансовых махинаций "Ювентуса".

Футбольный клуб "Ювентус" может быть исключен из Серии А, элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу, и попасть в Серию В. Все из-за финансовых махинаций.

Об этом сообщил спортивный юрист Маттиа Грассани.

"Это самое серьезное расследование, которому подвергался "Ювентус" когда-либо. Возможно, даже более серьезное, чем "кальчополи" в 2006 году. Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил.

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Это беспрецедентно. "Ювентус" рискует не только штрафом и наказанием. По закону возможно исключение команды из Серии А. И потеря титула чемпиона Италии. Это абсолютно реально в нынешних обстоятельствах.

Правила предусматривают, что в случае получения регистрации на чемпионат путем изменения документов, частных договоренностей, откладывающих выплаты, причитающиеся игрокам в сезоне-2021/2022, или даже фиктивного отказа возможно исключение клуба из чемпионата и потеря титула чемпиона Италии", - приводит слова юриста La Repubblica.

Финансовые махинации "Ювентуса": что известно

29 ноября совет директоров "Ювентуса" во главе с президентом клуба Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.

Уже на следующий день прокуратура Турина начала расследование финансовых махинаций Аньелли и других членов руководства клуба. В тот же день свое расследование открыла и УЕФА, подозревая клуб в нарушении финансового "фэйр-плей".

Считается, что руководство туринского клуба предоставляло неверные финансовые данные, подтасовывало и завышало цены игроков, манипулировало рынком и подавало ложные декларации. И всем этим создавало помехи аудиторскому контролю.

По итогам минувшего сезона финансовые убытки "Ювентуса" составили рекордные 254,3 миллиона евро.

Скорее всего, расследования завершатся еще до конца сезона 2022/23. Есть большая вероятность, что уже в следующем сезоне мы увидим туринский клуб в Серии Б.

По информации журналиста Бена Джейкобса, испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором настаивает на наложении спортивных санкций на туринский "Ювентус" за нарушение правил финансового "фэйр-плей". Руководство чемпионата Испании считает необходимой мерой исключение "Ювентуса" из Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что подобная ситуация уже случалась с "Ювентусом". В 2006 году они стали соучастниками крупного коррупционного скандала. "Старая синьора" с другими клубами были обвинены в покупке матчей. Тогда "Ювентусу" присудили вылет в Серию Б.

Напомним, туринский "Ювентус" является самым титулованным клубом в Италии и одним из самых титулованных в мире.

"Юве" становился чемпионом Италии рекордные 36 раз. Также туринский клуб рекордные 14 раз выигрывал Кубок Италии и рекордные 9 раз Суперкубок страны.

Кроме того, "Ювентус" дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды Кубок УЕФА, дважды Суперкубок УЕФА и множество других трофеев.

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