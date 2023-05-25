Миланский "Интер" выиграл Кубок Италии в девятый раз в своей истории.

В среду, 25 мая, состоялся финал Кубка Италии по футболу. В решающей битве за трофей встретились "Фиорентина" и миланский "Интер".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и закончилась победой "Интера" со счетом 2:1.

Футболистам "Фиорентины" удалось забить быстрый гол - на третьей минуте встречи отличился форвард "фиалок" Николас Гонсалес. Пропущенный гол не смутил подопечных Симоне Индзаги. На 29-й минуте Лаутаро Мартинес забил после передачи Марсело Брозовича и сравнял счет в игре. На 37-й минуте встречи аргентинский форвард оформил дубль и вывел "Интер" вперед.

Во втором тайме игроки "Интера" защитили добытое преимущество и завоевали трофей.

"Фиорентина" - "Интер" - 1:2

Голы: Гонсалес, 3 - Мартинес, 29, 37

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Терзич, 82), Кварта (Раньери, 70), Миленкович, Бираги, Кастровилли (Мандрагора, 60), Амрабат (Йович, 70), Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Иконе (Соттил, 60)

"Интер": Ханданович, Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Врей, 58), Думфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 84), Димарко (Гозенс, 68), Джеко (Лукаку, 58), Лаутаро Мартинес (Корреа, 84)

Предупреждения: Кварта, 54, Гонсалес, 90 - Бастони, 53

Обзор матча:

Отметим, что миланский "Интер" становится победителем Кубка Италии по футболу во втором сезоне подряд. В финале прошлого розыгрыша турнира "нерадзурри" победили туринский "Ювентус" (4:2). Всего в своей истории "Интер" выигрывал Кубок Италии 9 раз.

Самым титулованным клубом Кубка Италии является туринский "Ювентус", который выигрывал этот трофей 14 раз.

Добавим, что миланский "Интер" в этом сезоне может завоевать еще один трофей: 10 июня подопечные Симоне Индзаги сыграют в финале Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

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