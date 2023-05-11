В параллельном матче ЛЕ сыграют "Рома"и "Байер".

В рамках первого матча полуфинала Лиги Европы встретятся "Ювентус" и "Севилья". Матч состоится в четверг, 11 мая, на стадионе "Альянц Арена" в Турине.

Обслужит эту встречу бригада арбитров из Германии. Главным рефери будет работать Даниэль Зиберт, а лайнсменами – Рафаэль Фолтин и Ян Зайдель.

Обе команды начали свой путь в текущем сезоне еврокубков с группового этапа Лиги чемпионов. В том турнире в плей-офф они пробиться не смогли, однако заняли в своих квартетах третьи места. Благодаря этому коллективы квалифицировались в Лигу Европы.

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На стадии плей-офф "Ювентус" прошел французский "Нант", немецкий "Фрайбург" и португальский "Спортинг". "Севилья "была сильнее нидерландского ПСВ, турецкого "Фенербахче" и английского "Манчестер Юнайтед".

И "бьянконери", и "андалусийцы" на минувших выходных синхронно одержали победы. "Ювентус" был сильнее "Аталанты" (2:0), а "Севилья" взяла верх над "Эспаньолом" (3:2).

До этого команды провели четыре матча. Дважды побеждал "Ювентус", однажды – "Севилья". Еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Эти игры были в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Кстати, единственную победу "андалусийцам" помог одержать украинский вингер Евгений Коноплянка. Тогда – в 2015-м году – он записал в свой актив победный ассист.

Ювентус - Севилья: прогноз

По мнению букмекеров фаворитом не только сегодняшнего матча а всего этого противостояния в 1/2 финала ЛЕ является "Ювентус".

Коэффициент на победу "бьянконери" в первой встрече составляет 1,80, на ничью – 3,60, а на победу "андалусийцев" – 5,40.

Наиболее вероятным точным счетом матча стала победа "Ювентуса" со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат составляет 5,50.

На проход "Ювентуса" в финал по итогам двух матчей принимаются ставки с коэффициентом 1,57, а на проход "Севильи" – 2,25.

Ювентус - Севилья: трансляция

Первый поединок полуфинала Лиги Европы будет транслироваться на видеосервисе MEGOGO. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Также параллельно вторую встречу полуфинала ЛЕ проведут "Рома" и "Байер". Их игра тоже стартует в 22:00, а будет транслировать тоже MEGOGO.

Оба ответных матча состоятся в следующий четверг, 18 мая.

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