Стали известны пары, которые поборются за выход в финал.

В четверг, 20 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. По их итогам сформировались участники следующего этапа второго по престижности еврокубка.

В полуфинал вышли четыре команды: "Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания), "Рома" (Италия) и "Байер" (Германия).

В том числе сразу в ответных матчах четвертьфинала было зафиксировано сразу три разгромных результата: "Манчестер Юнайтед" уступил "Севилье" 0:3, "Фейеноорд" проиграл "Роме" 1:4, а "Байер" одержал победу над "Роял Унион СЖ" 4:1.

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Только "Ювентус" и "Спортинг" в четверг, 20 апреля, сыграли вничью (1:1), а в следующий раунд прошла именно итальянская команда благодаря победе в первом матче (1:0).

Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги Европы

13 апреля

"Ювентус" - "Спортинг" 1:0

Гол: Гатти 73

"Манчестер Юнайтед" - "Севилья" 2:2

Голы: Забитцер 14, 21 - Маласия 84 (авт.), Магвайр 90+2 (авт.)

"Фейеноорд" - "Рома" 1:0

Гол: Вифер 53

"Байер" - "Роял Унион СЖ" 1:1

Голы: Вирц 82 - Бонифейс 51

20 апреля

"Спортинг" - "Ювентус" 1:1

Голы: Эдвардс 20 (пен.) - Рабио 9

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" 3: 0

Голы: Эн Несири 8, 81, Баде 47

"Рома" - "Фейеноорд" 4:1

Голы: Спинаццола 60, Дибала 89, Эль-Шаарави 101, Пеллегрини 110 - Пайшао 80

"Роял Унион СЖ" - "Байер" 1:4

Голы: Терхо 64 - Диаби 2, Баккер 37, Фримпонг 60, Гложек 79

В полуфинале сойдутся пары "Ювентус" - "Севилья" и "Рома" - "Байер". Первые поединки запланированы на 11 мая, ответные матчи на 18 мая.

Сильнейшие команды выйдут в финал. Он состоится 31 мая в столице Венгрии Будапеште. Решающий матч примет стадион "Ференц Пушкаш Арена".

Отметим, что действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт" Франкфурт. В прошлом сезоне немецкая команда одержала победу в финале над "Рейнджерс" в серии пенальти.

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