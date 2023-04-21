Манкунианцы дважды привезли голы сами себе.

В четверг, 20 апреля, испанская "Севилья" противостояла английскому "Манчестер Юнайтед" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч - 2:2).

Встреча проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье и завершилась разгромной победой хозяев.

Счет был открыт уже на восьмой минуте. Защитник гостей Магуайр допустил безумную ошибку, а нападающий хозяев Эн Несири наказал манкунианцев.

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Во втором тайме "Севилья" забила еще дважды. Особенно курьезным получился третий сегодняшний гол хозяев. Опять же, это произошло после вопиющей ошибки гостевого игрока. На этот раз это был голкипер Давид де Хеа, который просто подарил мяч сопернику. Эн Несири благодаря этому оформил дубль.

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" 3:0

Голы: Эн Несири 8, 81, Баде 47

Севилья: Буну - Навас, Баде, Маркао (Сусо 29), Акунья (Теллес 84) - Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль 80) - Эн Несири

Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака (Шоу 46) - Забитцер (Фред 68), Каземиро, Эриксен (Эланга 86) - Санчо (Рашфорд 46), Марсьяль (Вегхорст 54), Антони

Предупреждения: Буну 73 - Каземиро 56, Антони 59, Шоу 90+3

Обзор матча:

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" впервые в этом сезоне вылетел из турнира. Манкунианцы продолжают участвовать в АПЛ, Кубке Англии, а также они уже завоевали трофей Кубка Лиги. Лига Европы - это первое соревнование, в котором подопечные тен Хага прекратили участвовать. МЮ играл во всех возможных для себя турнирах и был уникальной командой в этом плане в мире до четверга, 20 апреля.

"Севилья" очередной раз выходит в полуфинал Лиги Европы. Там она встретится с итальянским "Ювентусом". Первый поединок запланирован в Турине на 11 мая. Ответный матч - на 18 мая в Севилье.

Финальная встреча текущего розыгрыша Лиги Европы запланирована на 31 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является немецкий "Айнтрахт" Франкфурт.

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