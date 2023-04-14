"Манкунианцы" провалили завершение поединка.

В четверг, 13 апреля, "Манчестер Юнайтед "встречался с" Севильей " в первом матче четвертьфинала Лиги Европы сезона 2022/2023 гг.

Подопечные Эрика тен Хага уже на 21-й минуте вели в счете 2:0. Два гола в свой актив записал полузащитник Марсель Забитцер, играющий в МЮ на правах аренды из мюнхенской "Баварии".

Практически весь матч "красные дьяволы" владели инициативой, однако в конце встречи "Севилья" ее перехватила. Перед завершением игры испанский коллектив провел две атаки, которые завершились взятием ворот. Правда забивали не игроки "Севильи".

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На 84-й минуте после прострела Хесуса Наваса мяч в свои ворота срезал Маласия, а на второй компенсированной минуте ко второму тайму капитан Магуайр повторил "успехи" своего одноклубника и тоже оформил автогол.

Стоит отметить, что с 88-й минуты "манкунианцы" играли в меньшинстве, ведь Лисандро Мартинес получил травму стопы и его вынесли с поля (сам он передвигаться не мог). Замен у тен Хага уже не было.

"Манчестер Юнайтед" - "Севилья" 2:2

Голы: Забитцер 14, 21 - Маласия 84 (авт.), Магуайр 90+3 (авт.)

Манчестер Юнайтед: де Хеа - Уан-Биссака, Варан (Магуайр 46), Мартинес, Маласия - Каземиро, Забитцер - Антони (Пельистри 81), Фернандеш (Эриксен 62), Санчо (Эланга 62) - Марсьяль (Вегхорст 62)

Севилья: Буну - Монтьель (Папу Гомес 90), Ньянзу (Сусо 73), Маркан, Акунья - Фернандо, Гудель - Окампос, Ракитич, О. Торрес (Хесус Навас 46) - Ламела (Энн Несири 66)

Предупреждения: Фернандеш 41, Антони 65, Пельистри 89 – Монтьель 11, Ракитич 25, Ламела 38, Гудель 58, Акунья 72

Обзор матча:

Уже второй раз в своей истории эти команды играют вничью. В 2018-м на стадии 1/8 финала первый матч тоже завершился вничью (0:0), а во втором - на "Олд Траффорд" - испанский коллектив выиграл 2:1.

На этот раз ответный матч состоится в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Поединок запланирован на 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ближайших выходных у команд еще будут встречи во внутреннем чемпионатах. "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ноттингема" в АПЛ, а "Севилья" будет противостоять "Валенсии" в Ла Лиге. В обоих случаях коллективы сыграют в гостях.

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