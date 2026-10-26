Лунин рассказал, как 'Реалу' удалось обыграть 'Барселону' в Ла Лиге

Он также подчеркнул, как важно не останавливаться на достигнутом.

25 октября украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского "Реала" на матч против "Барселоны".

Как отмечает Defensa Central, украинец стал одним из ключевых факторов победы "сливочных" в Эль-Класико на фоне болезни основного вратаря "королевского клуба" Тибо Куртуа.

В послематчевом интервью Лунин отметил, что его команде удалось обыграть "Барселону" благодаря дисциплине и настрою.

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"Играть на выезде сложнее, но мы заработали три очень важных очка. Все основано на коллективной работе. Когда игра усложняется, особенно против таких соперников, нужно уметь терпеть и оставаться командой до конца", – сказал Лунин.

Журналисты отметили, что для мадридского "Реала" это уже пятая победа подряд, на что Лунин ответил: "Важно не останавливаться. Мы не должны зацикливаться на этом. Мы должны продолжать совершенствоваться, и всё зависит от пути, по которому нам предстоит идти вперёд. В последние годы команда показала, что всегда идёт до конца, но нам нужно больше сосредоточиться на своей работе, потому что эта команда всегда хочет работать ещё усерднее".

Напомним, мадридский "Реал" сыграл против "Барселоны" в рамках 10-го тура Ла Лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба. На один гол Рафиньи мадридцы ответили дублем Килиана Мбапе. А Лунин, который вышел в стартовом составе, совершил несколько ключевых сейвов. Также украинский вратарь надел капитанскую повязку, когда поле покинул Федерико Вальверде

Отметим, что уже в этот вторник, 27 октября, "классическое" дерби состоится и в Украине. Донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Кубка Украины примет киевское "Динамо", которое недавно сменило главного тренера.

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