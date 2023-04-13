В матче был забит один гол, который дает преимущество команде из Роттердама.

В четверг, 12 апреля, нидерландский "Фейеноорд" на домашнем стадионе в Роттердаме одержал победу над итальянской "Ромой" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

"Волки" еще в первом могли выйти вперед, однако Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти. Итальянец пытался пробить точно в левый угол, но попал в штангу.

Судьбу матча решил один гол, который был забит на 53-й минуте встречи. Его автором стал полузащитник Матс Вифер. Для 23-летнего игрока этот мяч оказался дебютным в еврокубках.

Видео дня

"Фейеноорд" – "Рома" 1:0

Гол: Вифер 53

"Фейеноорд": Бейлов - Хертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман - Кокджу, Вифер, Шиманский - Джаханбахш( Данилу 71), Хименес (Лопес 82), Идрисси (Пайшан 64)

"Рома": Патрисиу - Ибаньес, Смоллинг, Манчини - Спинаццола (Челик 84), Матич, Кристанте, Залевский - Пеллегрини (Вейналдум 46), Дибала (Эль-Шаарави 26) - Эбрахам (Белотти 58)

Предупреждение: Вифер 18, Шиманский 36

Нереализованный пенальти: Пеллегрини 43

Обзор матча:

Отметим, что "Фейеноорд" в предыдущем раунде Лиги Европы прошел донецкий "Шахтер". В первом матче, в Варшаве, команды сыграли со счетом 1:1, а в Роттердаме "горняки" уступили 1:7. "Рома" в 1/8 финала была сильнее "Реала Сосьедад" (2:0, 0:0).

Напомним, что главным тренером "волков" является легендарный Жозе Моуринью. Ответный матч состоится 20 апреля в Риме на "Стадио Олимпико". Победитель этой пары сыграет против сильнейшей команды из двойки "Байер" - "Рояль Унион".

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