Самый титулованный клуб турнира встретится с главным претендентом на трофей.

В рамках 1/4 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" в четверг, 13 апреля, встретится с "Севильей". Матч запланирован на 22:00.

Поединок состоится на стадионе "Олд Траффорд" в английском Манчестере. Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Обе команды прошли две стадии плей-офф Лиги Европы в этом сезоне. В "Манчестер Юнайтед" путь состоял из испанских коллективов. Сначала "манкунианцы" переиграли по сумме двух матчей "Барселону" (2:2, 2:1), а потом прошли "Бетис" (4:1, 1:0).

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Зато "Севилья" имела больше проблем со своими соперниками. Изначально андалусийцы были сильнее нидерландского ПСВ (3:0, 2:0), а в 1/8 финала прошли турецкий "Фенербахче" (2:0).

До этого "Манчестер Юнайтед" и "Севилья" сыграли три матча. В том числе они встречались в рамках полуфинала Лиги Европы 2019/2020: "Севилья" одержала победу со счетом 2:1. Тогда решающие стадии плей-офф еврокубков проходили в формате одного матча из-за коронавирусных ограничений. Также коллективы пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанцы тогда выиграли по сумме двух матчей (0:0, 2:1).

Для "Манчестер Юнайтед" "Севилья" станет четвертой испанской командой в этом сезоне. Кроме вышеупомянутых "Барселоны" и "Бетиса" подопечные тен Хага играли также против "Реала Сосьедад" на групповом этапе. Всего против коллективов из Ла Лиги в текущем розыгрыше ЛЕ "манкунианцы" четыре раза одержали победу, однажды сыграли вничью и однажды проиграли.

Отметим, что "Севилья" является самым титулованным клубом в истории Лиги Европы. На ее счету шесть побед. В то же время в активе МЮ один трофей.

Манчестер Юнайтед-Севилья: прогноз

В дуэли английского и испанского клубов букмекеры считают фаворитом "Манчестер Юнайтед". Сделать ставку на победу "манкунианцев" в этой игре можно с коэффициентом 1,40. победа "Севильи" оценивается коэффициентом 9,50.

Коэффициент на ничью – 5,05. Гол "Манчестер Юнайтед" в матче с "Севильей" оценивается коэффициентом 1,09, а на гол андалусийцев принимают ставки с коэффициентом – 1,82.поставить на "обе забьют" можно за 2,00.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры считают победу подопечных Эрика тен Хага со счетом 2:0. Коэффициент на данный результат – 6,50.

Проход МЮ в следующий раунд оценивается коэффициентом 1,23, проход "Севильи" – 4,20.

Реал Мадрид-Челси: трансляция

На территории Украины в прямом эфире первый поединок 1/4 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что ответный матч будет проведен 20 апреля в испанской Севилье.

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