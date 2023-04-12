13 апреля будут сыграны первые матчи в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

В четверг, 13 апреля, будут сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

На этой стадии борьбу за трофей продолжают восемь команд.

Одним из самых интересных противостояний на этой стадии турнира смотрится дуэль "Фейеноорда" и "Ромы", которые встречались в финале Лиги конференций в прошлом году. Тогда победу праздновали футболисты итальянского клуба. Теперь же нидерландский коллектив попытается взять реванш за то поражение.

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Не менее интересным будет также противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Севильи". Напомним, этот испанский клуб является абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы (Кубке УЕФА). За свою историю "Севилья" выигрывала этот трофей шесть раз.

Также в 1/4 финала немецкий "Байер" сыграет против бельгийского клуба "Рояль Унион", а итальянский "Ювентус" померяется силами с португальским "Спортингом".

Расписание матчей 1/4 финала Лиги Европы

"Фейеноорд" - "Рома"

"Манчестер Юнайтед" - "Севилья"

"Ювентус" - "Спортинг"

"Байер" - "Рояль Унион"

Где смотреть матчи 1/4 финала Лиги Европы

На территории Украины в прямом эфире все матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 20 апреля.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является немецкий "Айнтрахт". В финале турнира в прошлом сезоне клуб из Франкфурта победил шотландский "Рейнджерс".

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