В четверг, 13 апреля, будут сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
На этой стадии борьбу за трофей продолжают восемь команд.
Одним из самых интересных противостояний на этой стадии турнира смотрится дуэль "Фейеноорда" и "Ромы", которые встречались в финале Лиги конференций в прошлом году. Тогда победу праздновали футболисты итальянского клуба. Теперь же нидерландский коллектив попытается взять реванш за то поражение.
Не менее интересным будет также противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Севильи". Напомним, этот испанский клуб является абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы (Кубке УЕФА). За свою историю "Севилья" выигрывала этот трофей шесть раз.
Также в 1/4 финала немецкий "Байер" сыграет против бельгийского клуба "Рояль Унион", а итальянский "Ювентус" померяется силами с португальским "Спортингом".
Расписание матчей 1/4 финала Лиги Европы
- "Фейеноорд" - "Рома"
- "Манчестер Юнайтед" - "Севилья"
- "Ювентус" - "Спортинг"
- "Байер" - "Рояль Унион"
Где смотреть матчи 1/4 финала Лиги Европы
На территории Украины в прямом эфире все матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА будет транслировать видеосервис MEGOGO.
Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 20 апреля.
Напомним, действующим победителем Лиги Европы является немецкий "Айнтрахт". В финале турнира в прошлом сезоне клуб из Франкфурта победил шотландский "Рейнджерс".