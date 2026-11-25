Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились донецкий "Шахтер" и стамбульский "Фенербахче". Поединок завершился со счётом в пользу .

Обе команды были достаточно активны в первом тайме, и гости даже забили гол, который был отменен из-за игры рукой. Но счёт на табло так и не изменился.

На 56-й минуте Гринвуд низом с правого фланга штрафной пробил в дальний угол, Ризник парировал, после чего Мурики сразу добил в пустые ворота.

Видео дня

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. 5-й тур

"Шахтер" - "Фенербахче" - 0:1

Голы: Мурики, 56

"Шахтер": Ризнык - Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус - Марлон Гомес, Назарина, Очеретько - Невертон, Траоре, Алиссон.

"Фенербахче": Эдерсон - Браун, Оппонг, Шкриниар, Семеду - Юксек, Гринвуд, Канте - Актюркоглу, Мурики, Айдин.

Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Перед матчем у "горняков" было 4 очка, и таким образом они имеют такое же количество очков после 5 туров. До этого они проиграли "Спортингу" и "Интеру".

Новости футбола

Ранее тренерский штаб и восемь футболистов "Шахтера" не смогли вылететь вместе с командой на матч против "Фенербахче". В пресс-службе "горняков" пояснили, что причиной этому стали дополнительные проверки на границе.

Часть футболистов отправили на дополнительную проверку, поэтому они не успели вылететь в Лондон с основной группой. Впоследствии они присоединились ко всей команде. Они прибыли в расположение клуба утром 22 ноября.

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