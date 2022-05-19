В финальной битве за трофей Лиги Европы сильнее оказался коллектив из Германии.

В среду, 18 мая, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье (Испания) был сыгран финальный поединок Лиги Европы сезона 2021/2022.

Первый тайм команды сыграли без забитых голов. "Айнтрахт" имел преимущество в первой половине игры, создад несколько хороших моментов у ворот шотландского коллектива, однако реализовать их не удалось.

Во второй половине игры "Рейнджерс" стал играть немного активнее в атаке, по сравнению с первым таймом и это довольно быстро принесло свои плоды. На 58-й минуте встречи защитник немецкого клуба Тута грубо ошибся и скинул мяч головой на ход игроку шотландцев Джо Арибо, который воспользовался подарком и вывел свою команду вперед.

После пропущенного гола "Айнтрахт" стал оказывать еще больше давления на соперника. И на 69-й минуте встречи это дало плоды. Филип Костич прострелил с фланга в штрафную и Раффаэль Борре, опередив защитников, отправил мяч в ворота Макгрегора.

В основное время, как и в дополнительное, команды не забивали больше голов и победителя финала определяли в серии пенальти. Более точными в ударах с "точки" оказались футболисты "Айнтрахта", которые и стали обладателями трофея Лиги Европы сезона 2021/2022.

"Айнтрахт" - "Рейнджерс" - 1:1 (5:4 пен.)

Голы: Борре, 69 - Арибо, 58

"Айнтрахт": Трапп, Тута (Хасебе, 59), Туре, Н'Дика (Ленц, 100), Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Кнауфф, Костич, Линдстрем (Хауге, 70), Камада, Борре

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверниер, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117), Лундстрем, Джек (Дэвис, 74), Кент, Камара (Арфилд, 91), Райт (Сакала, 74 (Рэмси, 117)), Арибо (Сендс, 101)

Предупреждения: Арибо, Райт

Видео голов:

Серия пенальти:

Отметим, что вратарь "Рейнджерс" Аллан Макгрегор установил новый рекорд Лиги Европы. В возрасте 40 лет и 107 дней он стал самым возрастным футболистом, который сыграл в финале Лиги Европы.

Более того, Макгрегор - лишь третий футболист в возрасте 40 или более лет, кому удалось сыграть в финале еврокубка. Ранее такое удавалось лишь Дино Дзоффу (41 год и 86 дней в финале Кубка европейских чемпионов в 1983 году) и Эдвину ван дер Сару (40 лет и 211 дней в финале Лиги чемпионов в 2011 году). Об этом сообщает Opta.

Айнтрахт - Рейнджерс: после матча