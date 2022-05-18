Финальный поединок Лиги Европы примет стадион "Рамон Санчес Писхуан".

В среду, 18 мая, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье (Испания) состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс".

Игру обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Помогать ему будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери - Срджан Йованович (Сербия).

"Айнтрахт" на стадии плей-офф Лиги Европы обыграл испанские "Бетис" и "Барселону", а в полуфинале - английский "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко.

"Рейнджерс" в свою очередь взял верх над немецкой "Боруссией" (Дортмунд), сербской "Црвеной звездой", португальской "Брагой" и в 1/2 финала - немецким РБ "Лейпциг".

Айнтрахт - Рейнджерс: где смотреть финал Лиги Европы

Посмотреть финал Лиги Европы в Украине все желающие смогут в прямом эфире на видеосервисах MEGOGO и Volia TV. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Айнтрахт - Рейнджерс: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

Специалисты букмекерских контор отдают должное обеим соперникам. Больше шансов завоевать престижный трофей у немецкого клуба. Вот какие котировки на предстоящий матч: победа "Айнтрахта" - 2.35, ничья - 3.35, победа "Рейнджерс" - 3.25.

В финалах мирного результата не бывает. В случае ничьей по окончании основного времени, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если счет останется ничейным, судьба матча решится в серии пенальти.

Победа "Айнтрахта" в серии пенальти оценивается коєффициентом 11.00. Такой же коєффицент на победу "Рейнджерс" после серии пенальти.

Айнтрахт - Рейнджерс: перед матчем

На данный момент у обоих клубов по одному европейскому трофею - "Айнтрахт" выиграл Кубок УЕФА в 1980 году, а "Рейнджерс" в 1972 году завоевал Кубок кубков.

"Рейнджерс" играет второй раз в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. В 2008 году шотландский коллектив уступил в финале "Зениту" 0:2.

"Айнтрахт" не проиграл ни единого матча в нынешнем сезоне Лиги Европы.

"Рейнджерс" за пределами своего стадиона сумел выиграть только одну игру в этом розыгрыше ЛЕ.

Вингер "Рейнджерс" Джеймс Тавернье - лучший бомбардир этого сезона Лиги Европы. На счету англичанина 7 забитых голов.

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