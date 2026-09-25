Стала известна заявка сборной Украины на матч с Венгрией: выбыли семь футболистов

Матч состоится 25 сентября в 21:45.

Стали известны фамилии 23 футболистов сборной Украины, которые уже в сегодняшнем матче Лиги Наций сыграют против национальной команды Венгрии. Соответствующий список опубликован на сайте УЕФА.

Состав сборной Украины на матч с Венгрией:

Вратари – Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.

Защитники – Илья Крупский, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Александр Драмбаев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники – Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина.

Нападающие – Игорь Краснопир, Владислав Ванат, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Матвей Пономаренко.

Отметим, что из общей заявки в этом матче не примут участие семь футболистов – Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Владислав Велетень, Иван Варфоломеев и Роман Яремчук.

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Когда и где состоится матч сборной Украины

Украина сыграет первый матч Лиги Наций против Венгрии уже сегодня, 25 сентября. Соперником "желто-синих" станет национальная сборная Венгрии. Стартовый свисток на стадионе "Puskás Aréna" в Будапеште прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что этот матч станет первым официальным для итальянца Андреа Мальдеры на посту главного тренера сборной Украины. Под его руководством команда уже провела два товарищеских матча – против Польши и Дании. Интересно, что главным тренером Венгрии также является итальянец – Марко Росси.

Каковы шансы Украины на победу в Лиге Наций

Ранее суперкомпьютер оценил шансы всех сборных на победу в Лиге Наций. По его подсчетам, подопечные Мальдери являются абсолютным фаворитом в своей группе. Шанс на занятие первого места Украиной он оценил в 45%. Наиболее вероятный сценарий, по его мнению, – набор Украиной 10 очков в группе. Ближайший соперник – сборная Венгрии, у которой 27% шансов на золото. Тогда как у Грузии этот показатель составляет 17%, а у Северной Ирландии – 10,9%.

В то же время отметим, что букмекеры не так позитивно оценивают шансы сборной на первый матч с Венгрией. Средний коэффициент на победу Венгрии составляет 2,25. Тогда как на ничью и победу Украины – 3,25.

Добавим, что сборная Украины уже потеряла ряд своих футболистов. В частности, из-за травм в матче с Венгрией подопечным Мальдеры не помогут Артем Довбик и Александр Андриевский. В ближайшие дни сборная Украины проведет сразу четыре матча Лиги Наций с Венгрией (25.09), Грузией (28.09), Северной Ирландией (02.10) и Венгрией (05.10).

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