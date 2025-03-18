После установления рекорда спортсмен развернул над собой флаг Украины.

Украинский спортсмен и силач, амбассадор 46 отдельной аэромобильной бригады ВСУ Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в 18-дюймовой становой тяге. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

"Алексей Новиков, амбассадор 46 отдельной аэромобильной бригады, устанавливает новый мировой рекорд! Украинец в 18-дюймовой становой тяге (тяга от уровня колена) потянул 550 кг. Это не просто спортивное достижение - это символ несокрушимости и силы украинского народа", - отмечают военные.

Бригада поздравляет Новикова с достижением и благодарит каждого, кто поддерживает ВСУ.

На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть, как Новиков под аплодисменты отрывает от пола огромную штангу, а затем, после установления рекорда, разворачивает над собой флаг Украины. Присутствующие в зале восторженно приветствуют силача, слышны возгласы: "Слава Украине!".

Известно, что стронгмен Новиков установил новый мировой рекорд на международных соревнованиях в Барселоне, превзойдя предыдущее достижение на 10 кг. Предыдущий рекорд установил эстонец Рауно Гейнла в июле 2023 года.

Что известно об Алексее Новикове

Украинский спортсмен, силач Алексей Новиков родился 11 февраля 1996 года в Киеве. Самый сильный человек мира 2020 года и Самый сильный человек Европы 2022 года, обладатель четырех титулов Самый сильный человек Украины. Он установил новый рекорд Украины "Йок пронесенный на плечах, весом 530 кг". Достижение было зафиксировано "Книгой рекордов Украины".

В ноябре 2020 года занял 1 место на турнире "World Strongest Man 2020" (Брейдентон, Флорида, США), 13 марта 2021 победил на турнире "SBD World's Strongest Man", так в Королевстве Баграйн подтвердил свой статус самого сильного человека планеты. 3 марта 2022 года на соревнованиях в Лидсе (Великобритания) завоевал титул сильнейшего человека Европы. 18 июня 2022 года Новиков установил мировой рекорд по становой тяге Hummer Tire. Украинец поднял вес 549 кг, что на четыре килограмма превосходит предыдущий рекорд. Вскоре стал чемпионом турнира для силачей Rogue Invitational Strongman Competition 2022.

Другие достижения украинских спортсменов

Как писал УНИАН, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы. Чемпионке Олимпийских игр-2024 в Париже с первого раза удалось взять высоты 192, 195 и 197 см и со второго раза 199 см. Таким образом, она опередила Ангелину Топич из Сербии, которая прыгнула на 195 см и 19-летнюю Энглу Нильссон из Швеции (195 см).

Ранее она выигрывала чемпионаты Европы в 2021 и 2023 годах. Украинка повторила рекорд Розмари Аккерман из Германии, которая была чемпионкой Олимпийских игр, поднимаясь на вершину в 1974, 1975 и 1976 годах.

Также сообщалось, что украинец Сергей Кулиш получил "золото" на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Для спортсмена это первое личное золото и первая медаль в этой дисциплине на чемпионатах Европы.

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