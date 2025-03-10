В целом соревнования продлятся до 13 марта.

Украинец Сергей Кулиш завоевал золото на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта Украины, для Кулиша это первое личное золото и первая медаль в этой дисциплине на чемпионатах Европы.

"Нашему двукратному серебряному призеру Олимпийских игр не было равных в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м... Поздравляем чемпиона Европы и желаем нашей сборной успешного выступления на континентальном первенстве, которое продлится до 13 марта!", - отметили в министерстве.

Другие спортивные достижения украинцев

Как сообщалось, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала очередное золото на чемпионате Европы, который проходил в Нидерландах. Ей с первого раза удалось взять высоты 192, 195 и 197 см и со второго раза - 199 см. Таким образом, она опередила Ангелину Топич из Сербии, которая прыгнула на 195 см, и Энглу Нильссон из Швеции - 195 см.

Видео дня

Также сообщалось, Элина Свитолина вернула себе статус первой ракетки Украины. Сейчас в ТОП-100 WTA четыре украинки - Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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