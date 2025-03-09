Никто не смог прыгнуть лучше украинки на чемпионате в 2025 году.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала очередное "золото" на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Нидерландах. Чемпионке Олимпийских игр-2024 в Париже с первого раза удалось взять высоты 192, 195 и 197 см и со второго раза 199 см, об этом свидетельствует трансляция турнира на "Суспільне".

Таким образом, она опередила Ангелину Топич из Сербии, которая прыгнула на 195 см и 19-летнюю Энглу Нильссон из Швеции (195 см).

Известно, что это уже третий раз подряд, когда Магучих выигрывает чемпионат Европы. Раньше она выигрывала в 2021 и 2023 годах. Украинка повторила рекорд Розмари Аккерман из Германии, которая была чемпионкой Олимпийских игр, поднимаясь на вершину в 1974, 1975 и 1976 годах.

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Кроме того, помимо Ярославы Магучих, на европейском чемпионате в Нидерландах победу одержал Олег Дорощук. Он взял все пять планок с первой попытки и взял "золото", прыгнув 2.32 м, чего не удалось ни одному из его соперников.

После этого украинец продолжил прыгать дальше, взяв высоту 2.34 м, обновив свой личный рекорд.

Ранее УНИАН сообщал, что украинец стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров U-20. Он опередил латвийца Эмилса Индриксонса (+0.02) и швейцарца Валентино Буффа (+1.12).

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