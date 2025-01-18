Он повторил лучший результат в истории Украины.

Украинец Ярослав Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров U-20.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта Украины, на мировом первенстве в швейцарском Санкт-Морице 17-летний спортсмен завоевал золото с результатом 2:18.70 минут.

Так, он опередил латвийца Эмилса Индриксонса (+0.02) и швейцарца Валентино Буффа (+1.12).

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Кроме того, Лавренюк занял высокое 4-е место в категории U-23, где победу одержал немец Лукас Давид Нидеггер.

"Это достижение повторяет лучший результат в истории Украины в скелетоне. Поздравляем чемпиона и желаем новых побед на международной арене!", - добавили в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, ранее украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025. Во втором раунде она уверенно переиграла американку Кэролайн Доулхайд (США) за 1 час и 15 минут.

Эта победа стала для Свитолиной 100-й на турнирах серии Grand Slam. Всего в Мельбурне украинка выиграла 27 поединков. Это была ее первая встреча с Доулхайд на корте.

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