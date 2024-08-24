Чемпионский пояс украинский боксер получил в мае в бою против британца Тайсона Фьюри.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик подарил президенту Владимиру Зеленскому свой чемпионский пояс во время церемонии награждения украинских спортсменов. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Впервые пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Александр Усик получил в 2018 году. В мае этого года украинский боксер вернул себе этот пояс в поединке против британца Тайсона Фьюри.

"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона, оригинальный пояс. Хочется, чтобы он остался у вас. Я извиняюсь, что здесь нет фотки моего друга, которого я побил. Но ее здесь и не должно быть, есть моя", - сказал Александр Усик, передавая ценный трофей Владимиру Зеленскому.

Глава государства отметил, что будет не очень честно, если пояс останется в Офисе президента, хотя боролся за него Усик.

"Я еще один завоюю", - ответил на это спортсмен.

Как отметили в президентской пресс-службе, подаренный пояс был изготовлен специально для поединка Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Также сообщается, что сегодня во время торжеств по случаю Дня Независимости на Софийской площади в Киеве президент отметил орденами Свободы Александра Усика и двукратную олимпийскую чемпионку-фехтовальщицу Ольгу Харлан.

Боксерский поединок Усик - Фьюри

Как писал УНИАН, в мае украинский боксер Александр Усик в невероятном поединке победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и длился все двенадцать раундов. В конце девятого раунда украинский боец отправил британца в нокдаун. В конце концов судьи отдали победу Александру Усику.

По итогам боя украинский боксер защитил пояса по версиям WBA, WBO и IBF и отобрал у британца титул чемпиона по версии WBC. Таким образом украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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