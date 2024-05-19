Украинский боксер Александр Усик в невероятном поединке победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Украинец защитил пояса WBA, WBO и IBF и отобрал титул WBC у британца.
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Усик защищал пояса WBA, WBO и IBF и отобрал WBC у британца.
Украинский боксер Александр Усик в невероятном поединке победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Украинец защитил пояса WBA, WBO и IBF и отобрал титул WBC у британца.
Новость дополняется...