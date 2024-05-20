Он подвинул японского чемпиона во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ.

На днях украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в 12-раундовом поединке.

После этого боя авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинцу удалось значительно подняться в списке.

Теперь Усик является новым лидером рейтинга, подвинув на второе место Наоя Иноуэ из Японии. Тот недавно защитил титул абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе в бою с Луисом Нери.

Видео дня

Третье место занимает американец Теренс Кроуфорд. 3 августа в Лос-Анджелесе у него состоится первый поединок в 1-м среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Сейчас топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring выглядит так:

Александр Усик;

Наоя Инуэ;

Теренс Кроуфорд;

Сауль Альварес;

Артур Бетербиев;

Дмитрий Бивол;

Эррол Спенс;

Джервонта Дэвис;

Джесси Родригес;

Дзунто Накатани.

Стоит добавить, что Усик будет абсолютным чемпионом только до 1 июня 2024 года. По данным ESPN, Международная боксерская федерация (IBF) планирует забрать свой пояс, поскольку украинец просрочил обязательную защиту титула.

Историческая победа Усика

Как сообщал УНИАН, Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок длился все двенадцать раундов. В конце девятого украинский боец отправил британца в нокдаун.

Таким образом Усик защитил пояса WBA, WBO и IBF, отобрал титул WBC у британца. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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