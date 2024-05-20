Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке / фото instagram.com/andriyshevchenko

На днях украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в 12-раундовом поединке.

После этого боя авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинцу удалось значительно подняться в списке.

Теперь Усик является новым лидером рейтинга, подвинув на второе место Наоя Иноуэ из Японии. Тот недавно защитил титул абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе в бою с Луисом Нери.

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Третье место занимает американец Теренс Кроуфорд. 3 августа в Лос-Анджелесе у него состоится первый поединок в 1-м среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Сейчас топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring выглядит так:

  • Александр Усик;
  • Наоя Инуэ;
  • Теренс Кроуфорд;
  • Сауль Альварес;
  • Артур Бетербиев;
  • Дмитрий Бивол;
  • Эррол Спенс;
  • Джервонта Дэвис;
  • Джесси Родригес;
  • Дзунто Накатани.

Стоит добавить, что Усик будет абсолютным чемпионом только до 1 июня 2024 года. По данным ESPN, Международная боксерская федерация (IBF) планирует забрать свой пояс, поскольку украинец просрочил обязательную защиту титула.

Историческая победа Усика

Как сообщал УНИАН, Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок длился все двенадцать раундов. В конце девятого украинский боец отправил британца в нокдаун.

Таким образом Усик защитил пояса WBA, WBO и IBF, отобрал титул WBC у британца. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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