Фьюри также убеждал, что он выиграл большинство раундов.

Британский боксер Тайсон Фьюри после поражения Александру Усику заявил, что не признает победы украинца и считает, что ему подсуживали.

После боя британский боксер заявил, якобы выиграл большинство раундов, а потому именно он является победителем. Также Фьюри заявил о возможном реванше.

"Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону страны, которая находится в состоянии войны. Я считаю, что я выиграл тот бой, я считаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Не ошибайтесь, по моему мнению, я выиграл этот бой. У нас есть условие о реванше. Я проиграл хорошему маленькому человеку раздельным решением. Мы запускаем его еще в октябре. Молодец, Александр", - сказал он.

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Историческая победа Усика

Как сообщал УНИАН, этой ночью Усик в невероятном поединке победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок длился все двенадцать раундов, судьи отдали победу Александру Усику - 115:112, 113:114, 114:113. В конце девятого раунда украинский боец отправил британца в нокдаун.

Таким образом Усик защитил пояса WBA, WBO и IBF, отобрал титул WBC у британца и навсегда вписал свое имя в историю бокса. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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