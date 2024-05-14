По словам украинского боксера, ему безразлично, как его будущий соперник ведет себя на пресс-конференциях.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик не теряет оптимизма перед боем за абсолютное чемпионство против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и не обращает внимания на выходки команды британца. Об этом сообщает Sport.ua.

"У меня все хорошо, я счастлив и голоден. Мне все равно, как Тайсон будет вести себя на этой неделе. Я готов. Для меня важно 18 мая, а то, что Тайсон делает на пресс-конференциях, не имеет значения", - отметил Усик.

По его словам, сейчас он не думает о Тайсоне Фьюри, хотя видел его во многих боях.

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"Я не знаю, как он будет боксировать против меня, посмотрим, когда выйдем на ринг", - сказал украинец.

Как известно, сначала бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, впрочем британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка - 18 мая.

Бой Александра Усика против Тайсона Фьюри - последние новости

Накануне отец Тайсона Фьюри устроил драку с командой Усика. В результате схватки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб. Впоследствии он извинился.

Усик прокомментировал этот инцидент, отметив, что для него неважно, ведь он сосредоточен только на поединке.

До этого Тайсон Фьюри заверил, что сможет победить Александра Усика, который до этого два раза победил Энтони Джошуа. В частности, Фьюри пообещал отомстить Усику за Джошуа.

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