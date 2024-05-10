Сейчас Усик активно готовится к решающему бою с Фьюри.

Американский журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Новым лидером рейтинга стал боксер из Японии Наоя Иноуэ. Недавно он защитил титул абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе во время боя с Луисом Нери, передает Sport.ua.

Второе место занял американец Теренс Кроуфорд, который 3 августа в Лос-Анджелесе будет биться в 1-м среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Что касается украинского боксера Александра Усика, то он получил третью строчку в рейтинге. Уже 18 мая он проведет поединок за абсолют хевивейта против Тайсона Фьюри.

Видео дня

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring:

Наоя Инуэ (Япония);

Теренс Кроуфорд (США);

Александр Усик (Украина);

Сауль Альварес (Мексика);

Артур Бетербиев (Россия);

Дмитрий Бивол (Россия);

Эррол Спенс (США);

Джервонта Дэвис (США);

Джесси Родригес (США);

Дзунто Накатани (Япония).

В свою очередь британский боксер и бывший соперник Усика Тони Беллью уверен в том, что украинский спортсмен станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и победит Тайсона Фьюри. Об этом он сказал в комментарии для talkSPORT Boxing.

По словам Беллью, Фьюри может создать трудности, однако в результате Усик будет контролировать ход поединка и победит единогласным решением судей.

"Работа, которую Усик проделал против Гассиева в России, была абсолютно феноменальной. Он не пропустил ни одного удара. Это то, что он способен сделать, когда выходит в ринг. Усик адаптируется к любому стилю, с которым он сталкивается. Тайсон может создать определенные проблемы на ранней стадии поединка из-за своих габаритов, но в конце концов Усик адаптируется, приспособится и будет контролировать ход боя", - заверил боксер.

Бой Усика и Фьюри: последние новости

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о "секретном оружии" боксера. По его словам, его нет у Тайсона Фьюри.

"Я могу рассказать вам о секретном оружии Усика, проблема только в том, что это не секрет. Его оружие - это его ум, его сердце, его опыт и боксерские навыки. И главное, что в нем отличается от Тайсона Фьюри, - это его дисциплина. Это то, что делает его великим, и это его самое сильное оружие", - объяснил Красюк.

Также в начале апреля Усик продемонстрировал, как готовится к бою с Фьюри. Спортсмен показал, как работает с грушей на растяжках. На видео можно увидеть, что он даже не смотрит на тренировочный снаряд.

Вас также могут заинтересовать новости: