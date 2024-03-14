Это возможно, если украинец даст беспроигрышный бой Фьюри за чемпионский пояс.

Всемирный боксерский совет WBC обещает этой весной определить абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Также сейчас там рассматривают как потенциального кандидата для боя з экс-обладателям чемпионского пояса Джошуа украинца Александра Усика, уточняет Sky Sports.

Об этом в деталях рассказал президент WBC Маурисио Сулейман. В ближайших планах организации: провести бой за звание абсолютного чемпиона мира между британцем Тайосоном Фьюри и Усиком, далее провести следующий бой-реванш и в добавок организовать звездный бой с Джошуа.

Экс-чемпион "тяжеловес" выйдет на ринг с победителем, уточнил мексиканец.

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"WBC был отправлен запрос о санкциях относительно боя за бесспорный титул. Мы приняли эти санкции и согласились на матч-реванш, которого они требовали, но мы также не имеем ничего против, если Энтони Джошуа встретится с победителем, если это не будет нарушать условия контракта или чего-то другого", - рассказал Сулейман.

Отметим, что встреча Усика с Фьюри запланирована на 18 марта в Саудовской Аравии. Там на местной Kingdom Arena столицы Эр-Рияд Усик покажет Фьюри, кто из них может взять титул.

Отметим, что на данный момент боксеры равносильно обладают поясами WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Историческое значение боя Усик - Фьюри

Исход боя между Усиком и Фьюри даст понять миру, кто стал первым чемпионом-тяжеловесом за многие годы сражений на ринге. Ранее таким титулом обладал боксер ямайского происхождения Леннокс Льюис, завершивший карьеру в 2003 году.

На данный момент в арсенале Учика есть пояса WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь Фьюри с 2020 года носит титул WBC. Ранее ринг Саудовской Аравии уже принял два важных боя: стычку между Фьюри и Нганну, а также бой Усика и Джошуа.

Весной фанатов бокса ожидает новая развязка между профессионалами. Отметим, недавно появились слухи об уходе Фьюри с профессионального спорта, он дал реакцию.

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