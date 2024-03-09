По словам Энтони Джошуа, эта победа не принесла ему удовольствия, ведь он уже сосредоточен на следующем поединке.

Британский боксер Энтони Джошуа победил бывшего обладателя титула UFC Фрэнсиса Нганну в поединке, который состоялся в Саудовской Аравии.

Известно, что сегодня, 9 марта, бывшему двукратному чемпиону мира удалось разгромить экс-звезду ММА нокаутом во втором раунде, нанеся мощный удар правой.

Однако после окончания поединка Джошуа отметил октябрьский бой своего соперника с Тайсоном Фьюри.

"Когда я увидел бой с Фьюри, я подумал: "Черт возьми, этот парень умеет драться, я хочу попробовать", - добавил британский боксер.

Он отметил, что Нганну был "вдохновителем" и "великим чемпионом", поэтому эта неудача не должна забирать его возможности.

"Он может прийти снова. Я сказал ему, что он не должен покидать бокс. Он провел два боя, и он дрался с лучшими", - отметил Джошуа.

В свою очередь в интервью Sky News Джошуа отметил, что эта победа "не принесла ему удовольствия", поэтому он готов к следующему поединку.

"Тяжелый дивизион - один из самых жестких в мире. Это то, что есть. Люди могут задавать мне вопросы, я каждый раз делаю все возможное, но я даже не радуюсь по поводу победы. До следующей... вперед", - объяснил он.

Что известно об Энтони Джошуа и Фрэнсисе Нганну

Энтони Джошуа является бывшим двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. В 2016-2021 годах он имел такие титулы, как WBA, WBO и IBF.

Британский боксер во второй раз потерял звание объединенного чемпиона мира в сентябре 2021 года. Произошло это после победы украинца Александра Усика в бою с Джошуа, который также разгромил его в реванше в 2022 году.

Всего на профессиональном ринге Джошуа одержал 28 побед, среди которых 25 - с нокаутом. Также он потерпел три поражения.

Фрэнсис Нганну - франко-камерунский боец смешанных боевых искусств, был претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории.

Известно, что Нганну ранее жил на улице и не имел возможности получить образование. В 22 года он вдохновился боями Майка Тайсона, и начал заниматься боксом, уже в 26 он уехал во Францию, чтобы стать профессиональным спортсменом. После того, как он приехал в Париж, то жил на улицах города. Уже с 2013 года он начал бесплатно учиться в зале ММА.

В октябре 2023 года Нганну встретился на ринге с чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории Тайсоном Фьюри. Во время боя они продержались все 10 раундов, где в конце концов судьи признали победу Тайсона, однако многие фанаты и эксперты после этого обвиняли судей в предвзятости и называли победителем именно Нганну.

Мировой бокс: последние новости

Как писал УНИАН, всемирно известный боксер Майк Тайсон выйдет на ринг против звезды YouTube Джейка Пола. Бой будут транслировать на Netflix.

"Джейк Пол против Майка Тайсона - это бой мечты, который бывает раз в жизни, и я ожидаю, что это будет самое популярное боксерское событие в современной истории бокса", - отметил соучредитель компании Пола Most Valuable Promotions Накис Бидариан.

После этого Тайсон сделал резкое заявление относительно предстоящего поединка с блогером. По его словам, он планирует закончить путь молодого спортсмена в боксе.

"Он значительно вырос как боксер за эти годы, поэтому будет очень весело увидеть, что может сделать воля и амбиции "ребенка" с опытом и способностями GOAT. Я дал старт его пути в боксе в андеркарте моего боя с Роем Джонсом, а теперь я планирую завершить его", - подчеркнул боксер.

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