Пол заявляет, что хочет стать чемпионом мира.

Американский боксер Майк Тайсон прокомментировал будущий бой с известным блогером и актером Джейком Полом.

Легенда бокса сказал, что планирует закончить путь молодого спортсмена в боксе. "Он значительно вырос как боксер за эти годы, так что будет очень весело увидеть, что может сделать воля и амбиции "ребенка" с опытом и способностями GOAT. Я дал старт его пути в боксе в андеркарте моего боя с Роем Джонсом, а теперь я планирую завершить его", - цитирует Тайсона CNN.

Пол считает, что это будет бой все его жизни. "Я хочу стать чемпионом мира, и сейчас у меня есть шанс проявить себя в поединке с величайшим чемпионом в тяжелом весе, самым крутым человеком на планете и самым опасным боксером всех времен", - говорится в его заявлении.

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Бой Тайсона и Пола: что известно

Ранее сообщалось, что бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и блогером состоится 20 июля в Арлингтоне, его будет транслировать американский сервис Netflix.

Как известно, Джейк Пол на 30 лет моложе своего соперника. В конце февраля он проиграл поединок Томми Фьюри - сводному брату Тайсона Фьюри.

Тайсон провел свой последний бой в июне 2005 года, тогда он проиграл ирландскому боксеру Кевину Макбрайду.

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